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عاجل - الإعلان عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:37 م
محمد الصو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وضم التشكيل كلا من:
حراسة المرمى.. محمد مجدي
خط الدفاع.. مصطفى فارس - محمد هاشم- مروان الصحراوي - حسين السيد
خط الوسط.. محمد عادل - عماد حمدي - محمد حسن - محمد الشامي
خط الهجوم.. شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويحتل الاسماعيلي المركز السادس عشر بـ 10 نقاط.
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