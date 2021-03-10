لقاء ودي بين موسيماني ومدرب الإسماعيلي قبل بدأ المباراة

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث مع دراجان يوفتيش مدرب الإسماعيلي، قبل انطلاق مباراة الفريقين.





وامتد حديث الثنائي داخل أرضية الملعب لما يقرب من 5 دقائق، أثناء تفقدهم أرضية الملعب، حيث وصولوا منذ قليل إلى ملعب برج العرب.





ويحتل الأهلي المركز الثالث، في ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر بـ10 نقاط.





ويلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



