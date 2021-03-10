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أيمن أبو العلا: عقوبة المتحرش في القانون الحالي ضعيفة جدًا (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية للسيدة التي أثارت قضية «متحرش المعادي» وتسببت في القبض عليه.

وقال أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن عقوبة التحرش في القانون الحالي ضعيفة جدا مع عدم تصنيف المجني عليه سنا.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان تعليقا على تقدمه بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش، أن القانون الحالي وضع سنة سجن أو غرامة للمتحرش، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رادع مع الظاهرة الغريبة على مجتمعنا.

وأردف أن مشروع القانون الجديد يضيف فقرة في المادة لحبس المتحرش 3 سنوات «لو كانت النية غير منعقدة»، تصل إلى سبع سنوات مع فرض غرامة لائقة حال انعقاد النية.

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