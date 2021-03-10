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"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس: "انخفاض الحرارة 7 درجات الليلة"(فيديو")

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم كانت أعلى من المعدل الطبيعي من ست إلى سبع درجات.

وأوضحت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الليلة تصل غدا إلى سبع درجات مئوية انخفاض على كافة أنحاء الجمهورية مع زوال الأتربة، بينما تستمر ارتفاع الحرارة على جنوب البلاد.

وطمأنت المواطنين، من أن حالة الطقس على الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون مستقرة، محذرة في الوقت ذاته من تخفيف الملابس، مشيرة إلى أن فصل الربيع يبدأ 21 مارس ويمتد ثلاثة أشهر تعود خلالهم الأتربة بسبب هبوب عاصفة الخماسين.

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