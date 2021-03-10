Advertisements

محافظ أسوان: إنهاء 8 مشروعات من إجمالى 14 مشروع لتحيا مصر بتكلفة 686 مليون جنيه

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.


عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منهم مشروعات كانت متعثرة حيث جارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وقد تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % سواء إنشائيًا وبنية أساسية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا 43 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا فهناك مشروعات تم نهوها بنسبة 100 % وسيتم إفتتاحها خلال الفترة القادمة منها مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضًا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.


مشيرًا بأنه من بين المشروعات الجاهزة للإفتتاح أيضًا إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية، وكذا مشروع توصيل المرافق العامة لـ 144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو،، فضلًا عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو، مع دعم قرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة بعدد 4 عربات مطافى، وأخيرًا دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.


وكشف أشرف عطية بأنه من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بنسبة تنفيذ 90 %، بينما تم تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنسبة 98 % لتضم المنطقة 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة.


موضحًا بأنه جارى إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بمساحة 1100 م2 بنسبة تنفيذ 70 % حيث أنه مكون من دورين ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة بنسبة تنفيذ 97 %، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 يوم بقرية عنيبة بنصر النوبة بنسبة تنفيذ 77 %.


وأضاف محافظ أسوان بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الأخرى سواء ضمن الإستراتيجية العامة للدولة أو الخطة الإستثمارية للمحافظة أو مشروعات المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة والتطوير الشامل للريف المصرى.

أخبار تهمك

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 10 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقة دخول مصر موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين