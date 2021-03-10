محافظ أسوان: إنهاء 8 مشروعات من إجمالى 14 مشروع لتحيا مصر بتكلفة 686 مليون جنيه

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع في تنفيذ المشروعات التي ستساهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.





عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منهم مشروعات كانت متعثرة حيث جارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقد تم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % سواء إنشائيًا وبنية أساسية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا 43 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



وأكد اللواء أشرف عطية على أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا فهناك مشروعات تم نهوها بنسبة 100 % وسيتم إفتتاحها خلال الفترة القادمة منها مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضًا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.





مشيرًا بأنه من بين المشروعات الجاهزة للإفتتاح أيضًا إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية، وكذا مشروع توصيل المرافق العامة لـ 144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو،، فضلًا عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو، مع دعم قرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة بعدد 4 عربات مطافى، وأخيرًا دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.





وكشف أشرف عطية بأنه من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بنسبة تنفيذ 90 %، بينما تم تنفيذ الإنشاءات الداخلية والمرافق العامة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنسبة 98 % لتضم المنطقة 308 ورشة كمرحلة أولى من إجمالى مستهدف 830 ورشة.





موضحًا بأنه جارى إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بمساحة 1100 م2 بنسبة تنفيذ 70 % حيث أنه مكون من دورين ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة بنسبة تنفيذ 97 %، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 يوم بقرية عنيبة بنصر النوبة بنسبة تنفيذ 77 %.





وأضاف محافظ أسوان بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الأخرى سواء ضمن الإستراتيجية العامة للدولة أو الخطة الإستثمارية للمحافظة أو مشروعات المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة والتطوير الشامل للريف المصرى.