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تمهيدًا لرحيله.. الزمالك يحاول تخفيض الشرط الجزائي في عقد باتشيكو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يسعى مسئولو نادي الزمالك، لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تمهيدا لرحيله خلال الساعات القليلة المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الشرط الجزائى في عقد باتشيكو وجهاز المعاون يبلغ 420 ألف يورو، وهو عبارة عن راتب 4 شهور للمدرب ومعاونيه.

وتابع المصدر، أن هناك محاولات في الوقت الحالي من قبل مسؤولو نادي الزمالك، لإقناع باتشيكو بالتنازل عن جزء من الشرط الجزائى وحصوله على جزء، نظرا لصعوبة سداد المبلغ دفعة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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