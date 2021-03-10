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مشروع تكريس مبادئ الجمهورية يثير استياء قادة الكنيسة المسيحية في فرنسا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثار مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية الذي يرفض"الانفصالية الإسلاموية" والذي سينظر فيه قريبا أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، استياء وعدم ثقة القادة الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس.

 

وحذر قادة الكنيسة المسيحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، السلطة التنفيذية والبرلمانيين من مخاطر مشروع قانون "الانفصالية الإسلاموية"، الذي يقولون إنه "يقوض" حرية العبادة وتكوين الجمعيات الدينية، بحسب صحيفة "Le Figaro".

 

وقال البيان: "نحن الآن نعبر علنا عن قلقنا بشأن مشروع القانون الذي يعزز مبادئ الجمهورية".

 

ووقع هذا النص إريك دي مولين بوفورت، رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، والقس فرانسوا كلافيرولي، رئيس الاتحاد البروتستانتي في فرنسا، والمتروبوليت (الأرثوذكسي) إيمانويل أداماكيس.

 

وكان نواب البرلمان الفرنسي قد صوتوا على مشروع القانون في القراءة الأولى في فبراير، وسينظر فيه مجلس الشيوخ اعتبارا من 30 مارس.

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قادة الكنيسة المسيحية في فرنسا فرنسا الكنيست

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