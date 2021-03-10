"بطاح" في زيارة لصحفيي الإسكندرية: "وحدة الصحف" هي العنوان الرئيسي لحل أزماتنا

زار الزميل هيثم بطاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن جولاته الانتخابية، للاستماع إلى مشاكل الزملاء ومطالبهم.



وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن العنوان الرئيسي للقاء اليوم هو "وحدة الصحف"؛ وذلك للتشديد على ضرورة الاصطفاف الصحفي؛ بهدف مواجهة المخاطر التي تحيط بالمهنة والزملاء بشكل حقيقي، بالإضافة إلى مد جسر التواصل مع الجهات المسؤولة بالدولة، للحصول على خدمات تليق بالزملاء، وأيضًا حل المشكلات التي يتعرضون لها.



وأضاف "بطاح" أن اللقاء كان ثري ومثمر، والذي خرج بتوصيات عديدة ومهمة، وناقش خلاله الزملاء، ضرورة تشكيل لجان نقابية فعّالة بالمحافظات المختلفة، لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على إدارة مشاكل الصحفيين.



وشدد المرشح لعضوية مجلس النقابة، على ضرورة عقد لقاءات دورية مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظات، بهدف الاطلاع على مشاكلهم.



وكان قد تقدم الزميل الصحفي هيثم بطاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.