السيطرة على حريق بشقة في عقار بالدير في طوخ

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بشقة داخل عقار مكون من ٤ طوابق بقرية الدير مركز طوخ، يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية، وبـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بنشوب حريق بشقة بالدور العلوي بعقار ورثة رجب عبدالعزيز.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن العقار بقرية الدير التابعة لدائرة المركز، ومكون من أربع طوابق والحريق نشب في شقة بالدور الثاني العلوي باسم المواطن أحمد رجب، نجل صاحب المنزل، كما تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.