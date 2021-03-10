رئيس جامعة أسوان يشيد بالعلاقات المصرية البرتغالية والثقافية تاريخيا

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار التعاون الوثيق بين جامعة أسوان والجامعات البرتغالية شاركت جامعة أسوان اليوم، في ندوة العلاقات الثقافية بين مصر والبرتغال في المجلس الأعلى للثقافة

والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ضمن مبادرة "علاقات ثقافية " والتى تم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البرتغالية.



وأضاف " غلاب " أنه أدار الجسلة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الذي أكد على التعاون المشترك بين البرتغال ومصر في كافة المستويات والمجالات.





وذكرت السفيرة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال بالقاهرة تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرتغال وفترات الإتصال (منذ 1942) وفترات الإنقطاع (الستينيات لدور ناصر في دعم حركات الإستقلال الإفريقية في أنجولا وموزمبيق) والعلاقات الوثيقة الحالية.





بينما قدم السفير عادل الألفي سفير مصر في البرتغال تقرير عن إنجازات العلاقات المصرية البرتغالية في الفترة الأخيرة والزيارات الحكومية المتبادلة بين الطرفين وأهمية توقيع بروتوكولات التعاون في كافة المجالات، وخاصة تأكيده على أن العلاقات المصرية البرتغالية.





شهدت زخمًا شديدًا بعد تبادل الزيارات الرئاسية لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، عندما قام الرئيس السيسي بزيارة البرتغال في 2016 وقام رئيس البرتغال مارسيلو دي سوزا بزيارة مصر في 2018. وأشاد السفير عادل الألفي بالتعاون الذي تشهده مصر في مجال تدريس اللغة البرتغالية في إشارة لزيارة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان والدكتور ماجد الجبالي رئيس قسم اللغة البرتغالية بأسوان في 2019.





وأشارت الدكتورة كاترينا بيلو أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة الأمريكية على التاريخ الإسلامي للبرتغال وحركة تبادل الباحثيين البرتغاليين مع الجامعة الأمريكية في القاهرة.



واستعرض الدكتور ماجد الجبالى – رئيس قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان الموقف الجيوسياسي للغة البرتغالية وأوجه التعاون المحتملة بين المؤسسات الثقافية المصرية والبرتغالية، وقدم نبذة عن عن مراحل إدخال اللغة البرتغالية وآدابها في الجامعات المصرية بدءً من إدخالها كلغة ثانية في كلية الألسن بجامعة عين شمس خلال عمادة الأستاذة الدكتورة مكارم الغمري ومرورًا بإنشاء أول ليسانس للغة البرتغالية وآدابها بجامعة أسوان في 2015 حتي تخرج ثلاث دفعات، وإنتقال التجربة لجامعة الأزهر والإحتفاء الأخير في 2019 بفتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بجامعة عين شمس.



وردًا على سؤال عدد من الصحفيين عن الإهتمام البرتغالي باللغة العربية، أوضح الكتور ماجد الجبالي على أن الملامح العربية حاضرة في البرتغال واسماء مدنها وخاصة في الجنوب في منطقة اوجارفي واسم المكان يعني الغرب إشارة لغرب الأندلس ومدينة سيوفيس وهي أطلال مدينة عربية أندلسية متكاملة.