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الإمارات تهنئ ليبيا بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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باركت الإمارات، اليوم الأربعاء، قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تبارك دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة معالي رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة".

 

كما هنأت رئيس المجلس النيابي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم.

 

وأعربت الإمارات عن تقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.

 

ومنح مجلس النواب الليبي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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