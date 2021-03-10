نائب بـ "الشيوخ" إنشاء المدن الجديدة تعتبر نقلة نوعية ستغير وجه الحياة للأفضل في مصر

قال النائب إيهاب أبو كليله، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير الريف غير مسبوق، موضحا أنه لا يوجد مشروع بمثل هذه الضخامة تم توجيهه لتطوير الريف، مثلما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكد "أبو كليله" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك وعي تام وحرص من جانب الدولة المصرية على الارتقاء بالريف خصوصًا وأن القرى عانت الإهمال طويلا وهو ما أثر على قرابة 60 مليون مواطن مصري يعيشون فيها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لحماية الأراضي الزراعية ولابد من الوعي لحمايتها، كما أن هناك ضوابط توضع للبناء في القرى بحيث يكون التوسع فيما بعد رأسيا وليس أفقيا للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأوضح نائب الاسكندرية، أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أضخم مشاريع تنمية الريف، والتي تحدث نقلة في حياة سكان القرى، مؤكدًا أن هناك جهدًا موازايًا بإنشاء المدن الجديدة والتي تعتبر نقلة ستغير وجه الحياة للأفضل سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة أو المنصورة الجديدة أو غيرهم من العديد من المدن



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مئات الألاف من فرص العمل للشباب وغيرهم فُتحت أمامهم، بما يقضي على البطالة والفقر ويرفع المستوى المعيشي لجميع المصريين.

