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العراق.. اغتيال والد محام مختطف منذ أكتوبر 2019

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد نشطاء في العراق، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين اغتالوا جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

 

وبحسب نشطاء تحدثوا لـRT، فإن "الهليجي كان عائدا من مجلس عزاء في الذكرى السنوية لاغتيال الناشط عبد القدوس قاسم وواجه مسلحون وأطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا".

 

يذكر أن والد المحامي علي جاسب الذي اختطف في الثامن من أكتوبر 2019، يظهر بشكل مستمر في وسائل الإعلام ويشارك في الاحتجاجات وهو يحمل صورة ولده المختطف.

 

ومنذ يوم اختطاف جاسب، صار قضية رأي عام في العراق واستمر نشطاء المجتمع المدني في رفع هاشتاغات للمطالبة بمعرفة مصيره.

 

وقبل أيام عندما زار البابا فرنسيس العراق، بعث والده عبر حسابه على فيسبوك رسالة للبابا وطلب مساعدته لمعرفة مصير ولده.

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