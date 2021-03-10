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أستاذ طب وقائي: غسيل الأيدي أهم من المضادات الحيوية (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إن الطب الوقائي هو العلم الذي يهتم بصحة المجتمع، وليس بصحة شخص بعينه، مشيرًا إلى أن الطب الوقائي لديه الادوات الطبية للاهتمام بالصحة العامة، كما أن الطب الوقائي هو المسؤول عن إدارة المنشئات الطبية سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية.


وتابع "المر" خلال حواره عبر تطبيق "زوم" مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن الطب الوقائي هو المسؤول عن مواجهة الوبائيات أو أي فيروس ليس له أي علاج، معقبًا: "من أول يوم لظهور كورونا هناك اجراءات للوقاية من الفيروس، قبل ظهور اللقاح من خلال غسل الأيدي، وتحقيق التباعد الاجتماعي "

ولفت إلى أن غسيل الأيدي له أهمة كبيرة بصورة قد لا يتخيلها البعض، معقبًا: "غسيل الأيدي له أهمية أكبر من المضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات".

وأشار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إلى أن الطب الوقائي هو من نشر أهمية التباعد الاجتماعي للوقاية من الأوبئة، وهذا عرف من خلال الإحصاء الطبي.

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