إقامة 14 مستشفى في 6 محافظات.. تعرف على مشروعات "الصحة" للعام المالي المقبل

يحظى قطاع الصحة في مصر باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية والمهمة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة المواطنين وبأرواحهم.



ودائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، بالعمل على الارتقاء بالقطاع الصحي، من خلال تطوير المستشفيات القائمة، وإقامة مستشفيات جديدة، إلى جانب التوسع في إقامة المشروعات الصحية، بما يعود بلنفع على المواطن البسيط، الذي لا يجد ملجأ إلا في المستشفيات الحكومية، بسبب ارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.



وتأتي توجيهات الرئيس وتحركات الحكومة متسقة مع استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، والتي تعتمد على أكثر من جانب وأكثر من قطاع، من بينها القطاع الطبي، الذي عاني من الإهمال على مدى سنوات طويلة، وهو ما دفع الرئيس إلى الاهتمام به إلى حد كبير، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يحصل عليها المواطن المصري.



وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، لوزارة الصحة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من مسؤولي الوزاراتين.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز مشروعات وزارة الصحة والسكان للعام المالي المقبل، المدرجة في الخطة الاستثمارية للوزارة:



- تسعى وزارة الصحة والسكان إلى التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية.



- وتستهدف الوزارة الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.



- كما تسعى الوزارة إلى توفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الإنجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة.



- وتحرص الوزارة على التوزيع الجغرافي العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المتزنة.



- إلى جانب ذلك، تكثف وزارة الصحة تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية.



- استكمال المستشفيات التي ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



- استكمال تغطية محافظات المرحلة الأولى الخمسة من "المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل" وهي: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان.



- استكمال تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الثانية من محافظات المرحلة الأولى من المشروع، وبدء تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الأولى من محافظات المرحلة الثانية من المشروع، وهي: سوهاج، المنيا، القليوبية، كفر الشيخ، مطروح.



- استكمال تنفيذ مشروعات المستشفيات الجاري تنفيذها بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بواقع 14 مستشفى في 6 محافظات.



- تكثيف تغطية الخدمات الطبية المتنقلة بمحافظات الجمهورية، ودعم توفير الخدمات الطبية البديلة ضمن المبادرة الرئاسية لتكثيف العيادات الطبية المتنقلة.



- استكمال المشروع القومي للمستشفيات النموذجية في 7 محافظات.



- استكمال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في 6 مراكز بالمحافظات.



- وتهدف الخطة المقترحة إلى زيادة عدد أسرة الحضانات والرعاية المركزة ورعاية الأطفال بمحافظات الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات.



- كما تهدف الخطة إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة بجميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية.



- إنشاء وتجهيز عيادات الكشف المبكر عن أمراض الكلى بواقع 10 مستشفيات، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.