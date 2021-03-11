Advertisements

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على حالات تخفيض غرامات زراعة الأرز

الخميس 11/مارس/2021 - 06:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تسهيلات عدة قدمتها الحكومة المصرية للمزارعين والفلاحين، فيما يتعلق بسداد غرامات زراعة الأرز، كانت آخرها موافقة الحكومة على تخفيض غرامات زراعة الأرز، التي يتم تحصيلها نظير زراعة المحصول الذي تحتاج عمليات زراعته إلى كميات كبيرة من مياه الري.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تخفيف قيمة الغرامة على الفلاحين الملتزمين بسدادها وفقا للقواعد والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، كما يأتي في إطار ما تم طرحه من مناقشات حول هذا الموضوع، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب مؤخرا.

وبموجب المقترح الذي وافقت عليه الحكومة، يتم تخفيض غرامة زراعة الأرز للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حالات تخفيض غرامات زراعة الأرز، ونسب التخفيض الممنوحة للمزارعين والفلاحين الملتزمين بسداد الغرامات المستحقة:

- سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 60% من قيمتها في حالة السداد حتى 30 يونيو 2021.

- سيتم تخفيض الغرامة المقرة بنسبة 40% من قيمتها في حالة السداد خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021.

- سيتم تخفيض الغرامة المقررة بنسبة 30% من قيمتها في حالة السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021.

اتفاق بين وزارتي الري والزراعة بشأن زراعة الأرز

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام في المناطق المختلفة، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2020، خصوصا المساحة التي تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرامات زراعة الأرز زراعة الأرز بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت حنينة على الإخوان والسلفيين (فيديو)

منذ 40 دقيقة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

وزارة الزراعة تعقد اجتماعا لبحث إدخال منظومة الري الحديث

وزيرا الزراعة والري يبحثان تطوير النظم الزراعية الحديثة وتنمية سيناء

الري: حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها

وزيرا الزراعة والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين

القصير وعبدالعاطي يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الري والزراعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين