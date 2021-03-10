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البترول تكشف تفاصيل استئناف الإنتاج في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل استئناف الإنتاج في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط بعد الانتهاء من تسوية النزاعات مع الشركة الإسبانية.

وقال "عبدالعزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن إنتاج الشركة قل كثيرًا خلال فترة الثورة وهو ما تسبب في وقف العمل بالمصنع لتقوم الشركة الإسبانية برفع دعوى بالتحكيم الدولي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة الإسبانية بعد خمس سنوات من التوقف على تسوية النزاعات والاتفاق على نقل 50% من شركة إيجاس للشركة، مؤكدًا أن مصر أصبحت من الدول التي تمتلك البنية التحتية لتصدير الغاز للعالم.

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