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صراع إنجليزي على ضم نجم تشيلسي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه يوجد صراع قوي وشرس بين أندية كبيرة في الدوري الإنجليزي من أجل خطف أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي.

وألمحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأمريكي كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي الإنجليزي يمر بفترة صعبة في الأونة الأخيرة وبالتحديد منذ وصول الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونخ الألماني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يراقبون عن قرب وضع بوليسيتش مع تشيلسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوليسيتش كان لاعباً مهماً في تشكيلة تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد المدير الفني السابق للبلوز ولكن مع وصول توخيل تراجع دور النجم الأمريكي مع الفريق.


 

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