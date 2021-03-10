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باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا غد الخميس في الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

من جانبه يفكر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في معاقبة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد حصوله على طرد في مواجهة الترجي التونسي التي خسرها الأبيض بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، بدون أحمد فتوح في التشكيل الأساسي وهو كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع : عبدالله جمعة– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، برصيد 30 نقطة من خوض 13 مباراة في البطولة المحلية هذا الموسم، حيث حقق الفريق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مناسبة واحدة.



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