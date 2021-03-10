Advertisements

تونس تسترد 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة بالخارج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت الرئاسة التونسية إنه في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، فإن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3.5 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

 

وقالت الرئاسة، في بيان مساء الأربعاء:"تندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن".

 

وأردفت:"وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ".

 

وجددت رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زين العابدين تونس الاموال المنهوبة استرداد الاموال

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

الصحة العالمية تكشف حقيقة دخول مصر موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 20 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

لثالث مرة خلال العام.. الحكومة التونسية ترفّع أسعار المحروقات

تونس: افتتاح أشغال الورشة 22 لبرنامج منظمة الأنتربول العالمي لمكافحة الفساد والجريمة المالية واسترداد الأصول

لجنة فنيّة تونسيّة تحولت إلى بنغازي لرفع عينات وراثية جينية تتعلّق بالصحفيين الشورابي والقطاري

المكلف العام بنزاعات الدولة يرد على تصريحات سهام بن سدرين بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة

ديوان التونسيين بالخارج ينظم الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية من 01 الى 31 جويلية 2019

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يقرّ بالفشل في استرجاع الأموال المنهوبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:00 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

12:59 م

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين