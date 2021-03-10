تونس تسترد 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة بالخارج

قالت الرئاسة التونسية إنه في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، فإن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3.5 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وقالت الرئاسة، في بيان مساء الأربعاء:"تندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن".

وأردفت:"وإذ يبدو هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ".

وجددت رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.