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بيراميدز يتخطي عقبة نكانا في الكونفدرالية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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استطاع الفريق الأول لكره القدم بنادي بيراميدز ان يتفوق علي نظيره نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية بثلاث أهداف مقابل لاشئ بستاد الدفاع الجوي.

افتتح محمود وادي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة اثلانية، ثم أضاف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقه 9 من زمن المباراة،  وسجل محمد فاروق الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 91 .

وبهذه النتيجة يصبح بيراميدز ثاني ترتيب  المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يصبح نكانا الزامبي في المركز الثالث بدون نقاط.

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