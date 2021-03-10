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مايك ماسي يطرح أحدث كليباته "مني الوحيد"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلق الفنان اللبناني ​مايك ماسي​، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "منّي الوحيد"، وذلك عبر موقع يوتيوب، وكان بمشاركة أستاذة ومصممة الرقص د. نادة عساف، التي تجسد دور والدته في الكليب.

مايك ماسي يحاكي في الكليب، مشاعر مئات آلاف اللبنانيات واللبنانيين، الذين اهتزوا على وقع دوي إنفجار المرفأ المروع في 4 آب/أغسطس عام 2020، وقد صمم لهذا العمل عقدة إيقاعية فريدة، من خلال إعادة تدوير أصوات الإنفجار وحطام الزجاج وصوت الصراخ.

العمل من إخراج مايك ماسي، تحت إشراف المخرجة والمنتجة اللبنانية تانيا نصر، وتجسد نادرة دور الأم في الكليب، وتقدم فيه رقصها التعبيري اللافت وتمثيل معبّر عن كل أم أثقلت هجرة أبنائها كاهلها، في حين يتخبط الإبن (مايك) بين مداراة أمه، والحاجة الملحة لتوفير لقمة العيش.

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