صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا





أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره لايبزج الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لايبزج اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل فريق ليفربول لمواجهة لايبزج اليوم كالآتي:





حراسة المرمي: أليسون بيكر.





خط الدفاع: روبيرتسون، أرنولد، كاباك، فيليبس.





خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابينهو.





خط الهجوم: ماني، جوتا، محمد صلاح.



