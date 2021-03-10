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برلماني: قرار العفو عن المسجونين يؤكد حريص الرئيس على لم شمل الأسر المصرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، علي القرار الجمهوري بالعفو عن المسجونين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد ‏الفطر المبارك لعام 1442 هجرية، يؤكد حريص الرئيس علي لم شمل الأسر المصرية.

وأضاف "زكي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا القرار يؤكد علي مدي إنسانية الرئيس وحرصه علي مد يد العون لهؤلاء المساجين وإدخال البهجة علي قلوبهم وقلوب ذويهم وإعطائهم فرصة مرة أخري لبدء حياة جديدة وتخفيف حجم المعاناة الملقاة علي عاتق أسرهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن قرار العفو الرئاسي لهؤلاء المسجونين سيكون بمثابة طوق نجاة لهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخري طالما ليسوا ممن يشكلون خطرًا علي أمن واستقرار الدولة المصرية أو من عناصر جماعات الإخوان الإرهابية.

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