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نادية الجندي ضيفة برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة على dmc

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تحل الفنانة الكبيرة نادية الجندي، ضيفة ببرنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة، المذاع على قناة dmc.

وروجت الفنانة نادية الجندي، لـ حلقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "انتظروني غدا إن شاء الله يومي الخميس والجمعة في برنامج السيرة على قناتي dmc وأبو ظبي.. يا رب الحلقة تعجبكم، وبحبكم أوي أوي.. فريق العمل المتميز الخاص بي، بشكركم جميعا".

وشاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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نادية الجندي

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