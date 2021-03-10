مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا





أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل العملاق الباريسي الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: كيلور نافاس.





خط الدفاع: ماركينيوس، أليساندرو فلورينزي، لايفن كورزاوا، كيمبيمبي.





خط الوسط: لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، جوليان دراكسلر، إدريسا غاي.





خط الهجوم: كيليان مبابي، ماورو إيكاردي.



