تعرف على لقاءات الجولة الأولى من الدور الثاني لسابعة القسم الثالث

تنطلق غدا الخميس لقاءات الجولة السادسة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .



وتتمثل هذه اللقاءات في الأتي :



النوبة و أبو شحاتة .. يمتلك الأول قبل لقاء الغد 28 نقطة بالمركز الرابع ، فيما يتواجد الفريق الثاني بالمركز السابع برصيد 20 نقطة



رأس البر و القنطرة غرب .. يمتلك الفريق الدمياطي 23 نقطة بالمركز السادس ، أما القنطرة فيمتلك 16 نقطة .



أبو صوير و منشية الشهداء .. يمتلك الأول 5 نقاط يحتل بهم المركز الأخير ، أما الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة .



المطرية و كهرباء الإسماعيلية .. يمتلك 16 نقطة يحتل بهم العاشر ، أما الكهرباء فيصارع على القمة ويحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة .



ميت الخولي و بورفؤاد.. يمتلك الأول 14 نقطة بالمركز العاشر ، أما بورفؤاد في اربع في القمة برصيد 30 نقطة .



غزل السويس و دمياط .. يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقطة ، أما دمياط فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة .



الرباط و الأنوار و سماد السويس.. يمتلك الفريق البورسعيدي 19 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما السماد فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط .



ترتيب المجموعة قبل لقاءات الغد :



1- بورفؤاد 30 نقطة

2- دمياط 30 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 28 نقطة

4- النوبة 28 نقطة

5- الشهداء 24 نقطة

6- رأس البر 23 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 19 نقطة

9- القنطرة غرب 16 نقطة

10-المطرية 16 نقطة

11- ميت الخولي 14 نقطة

12- غزل دمياط 12 نقطة

13- سماد السويس 10 نقاط

14- غزل السويس 10 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط