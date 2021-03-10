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تعرف على لقاءات الجولة الأولى من الدور الثاني لسابعة القسم الثالث

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تنطلق غدا الخميس لقاءات الجولة السادسة عشر للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .

وتتمثل هذه اللقاءات في الأتي :

النوبة و أبو شحاتة .. يمتلك الأول قبل لقاء الغد 28 نقطة بالمركز الرابع ، فيما يتواجد الفريق الثاني بالمركز السابع برصيد 20 نقطة

رأس البر و القنطرة غرب .. يمتلك الفريق الدمياطي 23 نقطة بالمركز السادس ، أما القنطرة فيمتلك 16 نقطة .

أبو صوير و منشية الشهداء .. يمتلك الأول 5 نقاط يحتل بهم المركز الأخير ، أما الشهداء فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة .

المطرية و كهرباء الإسماعيلية .. يمتلك 16 نقطة يحتل بهم العاشر ، أما الكهرباء فيصارع على القمة ويحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة .

ميت الخولي و بورفؤاد.. يمتلك الأول 14 نقطة بالمركز العاشر ، أما بورفؤاد في اربع في القمة برصيد 30 نقطة .

غزل السويس و دمياط .. يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقطة ، أما دمياط فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة .

الرباط و الأنوار و سماد السويس.. يمتلك الفريق البورسعيدي 19 نقطة يحتل بهم المركز الثامن ، أما السماد فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط .

ترتيب المجموعة قبل لقاءات الغد :

1- بورفؤاد 30 نقطة
2- دمياط 30 نقطة
3- كهرباء الإسماعيلية 28 نقطة
4- النوبة 28 نقطة
5- الشهداء 24 نقطة
6- رأس البر 23 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 19 نقطة
9- القنطرة غرب 16 نقطة
10-المطرية 16 نقطة
11- ميت الخولي 14 نقطة
12- غزل دمياط 12 نقطة
13- سماد السويس 10 نقاط
14- غزل السويس 10 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط

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