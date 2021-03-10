بقيادة كارتيرون.. التعاون يحقق فوزًا صعبًا على حساب أبها

حقق فاز التعاون فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب ضيفه أبها 1 / صفر،بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).





وسجل سميحان النابت هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني للمباراة.





ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.



