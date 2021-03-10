Advertisements

بقيادة كارتيرون.. التعاون يحقق فوزًا صعبًا على حساب أبها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق فاز التعاون فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب ضيفه أبها 1 / صفر،بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل سميحان النابت هدف المباراة الوحيد للتعاون في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يضرب شباك الإسماعيلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين