تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات مئوية.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس، أنخفاض فى درجات الحرارة علي شمال البلاد وشمال الصعيد ويكون طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجة البحري وحار علي جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد فيما يكون طقس مائل للدفء علي السواحل الشمالية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي كافة الأنحاء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على السواحل الشمالية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ متر ونصف والرياح السطحية غربية الي شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع الي مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الي شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 15 درجة.

