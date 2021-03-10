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وزير الري الأسبق: سد النهضة قنبلة ذرية قابلة للانفجار.. ويجب توجيه إنذار لإثيوبيا (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد مصر علام، وزير الري الأسبق، إن قضية سد النهضة مصيرية، مشيرا إلى أن الملء الثاني للسد يمثل تهديدا لمصر والسودان.

وتابع علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إثيوبيا ستخزن 18 مليار متر مكعب مياه حال تنفيذ خطوة الملء الثاني للسد»، مضيفا «من رأيي الشخصي يجب توجيه إنذار رسمي لإثيوبيا مفاده أن الملء الثاني بمثابة اعتداء على الأمن القومي المصري والسوداني»
.
وأشار علام إلى أن إثيوبيا لا تعترف بأي اتفاقية خاصة بنهر النيل، مختتما «سد النهضة بمثابة قنبلة ذرية على الحدود السودانية».

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