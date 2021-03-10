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الإعلان عن قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك بالدوري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الزمالك غدا في الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس، على ملعب استاد القاهرة، بالجولة الخامسة عشر للدوري.

وتضم القائمة 20 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي -عبد الله محمود - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - رجب عمران- صالح جمعة - محمد إبراهيم - ميدو جابر - شريف دابو - مصطفى ميسي 

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

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