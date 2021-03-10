أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، إن فريقه يخطط للعودة إلى قمة الكرة الأوروبية، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي غداً الخميس.



وأسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي عن مواجهة بين نادين ضمن الأكثر تتويجاً في أوروبا، إذ حصدا 10 ألقاب لدوري الأبطال والدوري الأوروبي مجتمعين.



لكن بيولي قال إن الدوري الأوروبي ليس المستوى الذي يريد ميلان التنافس فيه مستقبلاً، وذلك قبل رحلة فريقه إلى أولد ترافورد.



وقال المدرب في مؤتمر صحافي: "باولو مالديني قال شيئاً مشابهاً لوضعنا الحالي منذ فترة قليلة، إذ أنه لكي تصبح مرشحاً للفوز بدوري الأبطال تحتاج للعب في البطولة عدة سنوات".



وأضاف: "هذا هو المستوى الذي نطمح إليه، قدمنا بعض الأداء والنتائج الجيدة، لا يزال أمامنا طريق طويل، لكن يمكننا المضي قدماً باقتناع وحماس".



ويحتل الفريقان المركز الثاني حالياً في بطولتي الدوري المحليتين، حيث يتأخر ميلان عن إنتر ميلان المتصدر بفارق 6 نقاط، بينما يتأخر يونايتد بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيعد الفائز بهذه المواجهة بين المرشحين للفوز باللقب نظراً لمستواهما على الصعيد المحلي.



وأضاف بيولي: "لا أعتقد أنه نهائي مبكر لأنه يوجد العديد من الأندية الجيدة المستمرة في البطولة، لكنها مواجهة مهمة بين فريقين يتمتعان بتاريخ عريق في أوروبا، نريد العمل بشكل جيد والعودة للانتصارات في البطولات ذات المستوى المرتفع".



وسيسافر ميلان إلى مانشستر دون لاعبيه المهمين زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان شالهان أوغلو والجزائري إسماعيل بن ناصر وتيو هرنانديز وماريو مانزوكيتش وأنتي ريبيتش.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان التعادل سيكون نتيجة جيدة في مباراة الذهاب قال بيولي: "سنخوض كل مباراة على حدة، ويجب أن يكون لدينا ثقة كبيرة مع احترام فريق انتقل للدوري الأوروبي من دوري الأبطال، الحصول على نتيجة جيدة غداً سيمنحنا دفعة مهمة في مباراة الإياب".