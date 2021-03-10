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عاجل - الأهلي يضرب شباك الإسماعيلي بالهدف الأول (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح فريق النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول في شباك الإسماعيلي خلال المباراة المقامة بين كلا الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واحتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لمحمد شريف الذي تمت عرقلته من محمد مجدي حارس الدراويش في الدقيقة 70 ليسددها بانون داخل الشباك.

ويتقدم الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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