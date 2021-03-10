مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية في قنا

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، اخطارا، يفيد مصرع عبدالرازق محمد عبدالرازق، 20 عاما، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.