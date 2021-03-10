نشرة أخبار محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 10-3-2021

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة، التي تهم مواطنيها.

وتقدم بوابة "الفجر" أبرز أحداث اليوم داخل محافظة الإسكندرية، وذلك خلال السطور التالية.



حبس صاحب شركة طباعة خاصة لإتهامه بالتزوير



قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس صاحبة شركة خاصة للطباعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير أوراق حكومية وبنكية بقصد ترويجها على عملائها بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم التزييف لفحصها.



محافظ الإسكندرية: 70% من كورنيش البحر به مخالفات تحجب الرؤية



صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة شهدت عدد من المشروعات القومية الكبرى، مثل محور المحمودية بتكلفة 6 مليارات جنيه، وبشائر الخير لتوفير 15 ألف وحدة سكنية جديدة، يتم نقل إليها الأهالى بالعشوائيات وحل أزمة انهيار العقارات وجارٍ تنفيذ مشروع مترو أبو قير الذى ظل يراود أهالى الإسكندرية 30 عاما.



وأضاف المحافظ، أن 70% من كورنيش الإسكندرية به مخالفات لا تسمح برؤية البحر بطول 17 كيلو متر، وأن الفترة القادمة سوف يتم إزالة كافة المخالفات على الكورنيش والقضاء على تلك المافيا التى استمرت مسيطرة على الكورنيش سنوات.



"الفقي": مصر تتغير بشكل ملموس والرئيس السيسي رجل وطني

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن مصر تتغير بشكل ملموس ومن لا يرى هذا التغيير فإنه يغمض عينه عمدًا عن الحقيقة، هذا التغيير رصده كل من عاصر الرؤساء السابقين، ففي أوقات سابقة كان يقوم المسئولين بترحيل المشكلات التي تواجهها مصر، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وواجه هذه المشكلات بإقامة المشروعات دون أن يعنيه الانتقادات التي قد توجه له.



وزيرة التضامن: الوزارة تقدم برامج حماية اجتماعية



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن برامج الوزارة للحماية الاجتماعية، ومن بينها برنامج تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه عام 2015، وتم زيادة الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 3 مليون و800 ألف مواطن مصري في عام 2020 بدعم نقدي وصل إلى 19 مليار جنيه مصري بعد أن كان 3.6 مليار فى 2014.