Advertisements

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 13.8 مليون برميل في أسبوع

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 13.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 مارس ، لتسجل 498.4 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.

في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 11.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل  بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 64.34 دولار للبرميل.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 67.83 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من نصف ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل - الأهلي يضرب شباك الإسماعيلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين