ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 13.8 مليون برميل في أسبوع

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 13.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 مارس ، لتسجل 498.4 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.





في حين تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 11.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 64.34 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 67.83 دولار للبرميل.