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ابو كساة يفوز على سينزو بالقسم الثالث

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بفوز فريق ابو كساة على حساب فريق سينزو لهدف دون مقابل .


كما أسفرت تلك الجولة عن غدفوز طامية على حساب اهناسيا بنتيجة 1/4 ، فيما نجح مطرطارس فى تحقيق فوز خارج ملعبه أمام ابشواى بنتيجة 1/2 .

ونجح اطسا فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه عاملين غارب بهدف نظيف ، وحقق ببا فوزا هاما على سنورس بنتيجة 2/3 .

فيما تعادل سلبيا راس غارب امام ضيفه الواسطى الرياضى .



ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 32 نقطة .

2 - طامية 30 نقطة .

3 - ابو كساة 30 .

4 - عاملين غارب 28 نقطة .

5 - مطرطارس 27 نقطة .

6 - سينزو 26 نقطة .

7 - سنورس 24 نقطة

8 - ببا 20 نقطة .

9 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

10 - ابشواى 17 نقاط .

11 - اهناسيا 13 نقطة .

12 - اطسا 13 نقطة

13 - راس غارب 12 نقطة .

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