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ابو كساة يفوز على سينزو بالقسم الثالث
الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:18 م
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بفوز فريق ابو كساة على حساب فريق سينزو لهدف دون مقابل .
كما أسفرت تلك الجولة عن غدفوز طامية على حساب اهناسيا بنتيجة 1/4 ، فيما نجح مطرطارس فى تحقيق فوز خارج ملعبه أمام ابشواى بنتيجة 1/2 .
ونجح اطسا فى تحقيق فوز بملعبه على ضيفه عاملين غارب بهدف نظيف ، وحقق ببا فوزا هاما على سنورس بنتيجة 2/3 .
فيما تعادل سلبيا راس غارب امام ضيفه الواسطى الرياضى .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - الواسطى 32 نقطة .
2 - طامية 30 نقطة .
3 - ابو كساة 30 .
4 - عاملين غارب 28 نقطة .
5 - مطرطارس 27 نقطة .
6 - سينزو 26 نقطة .
7 - سنورس 24 نقطة
8 - ببا 20 نقطة .
9 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة
10 - ابشواى 17 نقاط .
11 - اهناسيا 13 نقطة .
12 - اطسا 13 نقطة
13 - راس غارب 12 نقطة .
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