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قطاع البنوك يقود سوق الأسهم السعودية لأعلى مستوياته منذ العام 2015

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع ملحوظ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية، ويقفز لأعلى مستوياته منذ العام 2015، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى بقيادة البنوك.

 

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 1.29%، مضيفا 122.25 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 9,595.45 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 14 يونيو 2015.

 

وبلغت قيم التداولات بتعاملات اليوم 14.67 مليار ريال، من خلال التداول على 536.31 مليون سهم، مقابل 16.4 مليار ريال من خلال 571.87 مليون سهم بالجلسة السابقة.

 

وأغلق 11 قطاعا في المنطقة الخضراء تصدرها البنوك بمكاسب نسبتها 2.84%، يليه المرافق العامة بنحو 1.8%، ثم تجزئة الأغذية بـ 1.26%.

 

وسجلت القطاعات القيادية الأخرى مكاسب خلال جلسة اليوم؛ كان أبرزها المواد الأساسية بنسبة 0.89%، يليه الاتصالات بنحو 0.7%، والطاقة بـ 0.14%.

 

في المقابل، تراجعت 9 قطاعات بالختام؛ تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.9%، تبعه الاستثمار والتمويل يـ 2.77%، ثم التأمين بنسبة 1.15%.

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