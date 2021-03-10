متحدث النواب الليبي يكشف موعد أداء حكومة الوطنيىة لليمين الدستوري (فيديو)

قال عبد الله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية ستؤدي اليمن الدستورية الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه تم التعديلات الوزراية الجديدة وتم التصويت للحكومة الجديدة بـ132 نائبا ومنح الثقة الكاملة للحكومة الوطنية.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الوزراء سيحضرون أداء اليمين الدستورية في بنغازي الإثنين المقبل، موضحا أنه سيتم البدء في الخطوات الدستورية وتطبيق الدستور والقانون لإنجاز الملفات الملقاه على عاتق الحكومة الجديدة.



وأشار إلى أن أهم الملفات التي تقع على عاتق الحكومة هي توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق طموحات المواطن الليبي، لافتا إلى أن سيتم إجراء عمليات التسليم والتسلم للحكومتين الموجودتين الآن.



كما أكد أنه سيتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بعد توحيد الصفوف الليبية، مشددا على أهمية دعم واستقرار أمن ليبيا وإنجاز الاستحقاقات الدستورية.

