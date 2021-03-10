متحدث النواب الليبي يكشف موعد أداء حكومة الوطنيىة لليمين الدستوري (فيديو)

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متحدث النواب الليبي يكشف موعد أداء حكومة الوطنيىة لليمين الدستوري (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:33 م
أمنية فوزي
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قال عبد الله بلحيق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية ستؤدي اليمن الدستورية الإثنين المقبل، مشيرا إلى أنه تم التعديلات الوزراية الجديدة وتم التصويت للحكومة الجديدة بـ132 نائبا ومنح الثقة الكاملة للحكومة الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الوزراء سيحضرون أداء اليمين الدستورية في بنغازي الإثنين المقبل، موضحا أنه سيتم البدء في الخطوات الدستورية وتطبيق الدستور والقانون لإنجاز الملفات الملقاه على عاتق الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن أهم الملفات التي تقع على عاتق الحكومة هي توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق طموحات المواطن الليبي، لافتا إلى أن سيتم إجراء عمليات التسليم والتسلم للحكومتين الموجودتين الآن.
كما أكد أنه سيتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بعد توحيد الصفوف الليبية، مشددا على أهمية دعم واستقرار أمن ليبيا وإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الوزراء سيحضرون أداء اليمين الدستورية في بنغازي الإثنين المقبل، موضحا أنه سيتم البدء في الخطوات الدستورية وتطبيق الدستور والقانون لإنجاز الملفات الملقاه على عاتق الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن أهم الملفات التي تقع على عاتق الحكومة هي توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق طموحات المواطن الليبي، لافتا إلى أن سيتم إجراء عمليات التسليم والتسلم للحكومتين الموجودتين الآن.
كما أكد أنه سيتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بعد توحيد الصفوف الليبية، مشددا على أهمية دعم واستقرار أمن ليبيا وإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
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