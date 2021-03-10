Advertisements

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وقالت النيابة العامة إن المتهم تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحرش المعادي طفله المعادي تحرش بطفله تحرش بطفلة المعادي

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

عاجل - الأهلي يضرب شباك الإسماعيلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محكمة جنايات شبرا الخيمة تُحيل أوراق قاتل شقيقته إلى المفتي

هتك عرض طفلة وقتلها.. تأجيل محاكمة "عامل خردة" بالخليفة لـ3 مارس

تأجيل محاكمة "عامل خردة" متهم بهتك عرض طفلة وقتلها بالخليفة

السجن 4 سنوات لسائق هتك عرض طفل في التجمع الخامس

تأجيل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض "طفل دار السلام"

خطف وهتك عرض.. إحالة نجار للمفتي بدار السلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين