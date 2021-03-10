فوز اتحاد نبروة وتعادل كهرباء طلخا ومنية سمنود





حقق فريق اتحاد نبروه فوز غالى وثمين على حساب ضيفه بلقاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة أدارها تحكيميا أشرف مسعد ضمن مؤجلات المجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث.



وفشل شبان بدواي فى تجاوز عقبة ضيفه كهرباء وتعادل سلبيا فى أول مباراة تقام بملعب مياه الدقهلية "ملعب شبان بدواى البديل" حيث يتم تنفيذ عقوبة نقل مباريات شبان بدواى ثمان مباريات خارج الديار.



وعلى جانب آخر حسم التعادل السلبى لقاء شيكو و منية سمنود دون أهداف ليحصد كل فريق نقطة تضاف لرصيد نقاط كل فريق.



ترتيب المجموعة التاسعة



١-شيكو ٣٢ نقطة

٢-نبروه ٣٢ نقطة

٣-مياه الدقهلية ٢٤ نقطة

٤- بلقاس ٢٣ نقطة

٥- شربين ٢٢ نقطة

٦- السنبلاوين ٢١ نقطة

٧- الخيارية ٢٠ نقطة

٨- منية سمنود ١٩ نقطة

٩- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١٠- ميجاسبورت ١٧ نقطة

١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة

١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة

١٣-الأمير ١١ نقطة

١٤- المنزلة ٩ نقاط

١٥- دقادوس ٧ نقاط