الأهلي يعبر عقبة الإسماعيلي بشق الأنفس في الدوري المصري

فاز الأهلي على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وسجل ثنائية الأهلي كلا من بدر بانون من ركلة جزاء وصلاح محسن في الدقيقتين 72،88.





الشوط الأول

الدقائق الأول من عمر المباراة كانت قوية من جانب أبناء الإسماعيلي وكانوا الأفضل بفضل تحركات الثلاثي حسين السيد وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب.





وأبعد محمد الشناوي ركلة ركنية نفذها فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 8 لترتد الكرة إلى محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي الذي كاد يكلف فريقه هدف بعدما أخطأ مع محمد شريف مهاجم الأهلي لكن الحارس عاد مرة أخرى وأنقذ الموقف.





وفي الدقيقة 11 ارتقى شكري نجيب أعلى الجميع ويسدد الكرة برأسه لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة للدراويش من أجل إحراز الهدف الأول.





وتسلم جونيور أجاي الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مروان الصحاري مدافع الإسماعيلي ومرر الكرة عرضية التي مرت من أمام الجميع ولم تجد من يحولها داخل الشباك في الدقيقة 13.





وحصل أجاي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 14 نفذها محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الإسماعيلي نجح في التعامل معها وأبعدها عن منطقة جزاءه.





وتسلم حسين السيد الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 17 ليسدد كرة قوية علت عارضة محمد الشناوي في محاولة أخرى هجومية من أصحاب القميص الأصفر لتسجيل الهدف الأول.





وفي الدقيقة 30 لجأ إبراهيم نور الدين إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" للحكم في إحدى الكرات بعد احتكاك محمد هاني وحسين السيد لكن حكم اللقاء قرر استكمال اللعب دون احتساب شيء لمصلحة الدراويش.





وحصل حسين الشحات على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد دفعه لحسين السيد الظهير الأيسر للإسماعيلي في الدقيقة 32.





ومرر محمد الشامي كرة متقنة لشكري نجيب الذي سددها قوية لكنها ارتطمت بقدم ياسر إبراهيم وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية، ليحصل بعدها مروان الصحراوي على بطاقة صفراء وهي الثانية في اللقاء مع حلول الدقيقة 41.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.









الشوط الثاني





ومع بداية الشوط الثاني قرر موسيماني المدير الفني للأهلي اللجوء إلى دكة البدلاء حيث دفع بمروان محسن بدلا من حسين الشحات الغائب الحاضر في المباراة.





وفي الدقيقة 50 نفذ محمد مجدي أفشة ضربة ركنية من الناحية اليسرى على رأس مروان محسن الذي سدد الكرة لكنها علت عارضة محمد مجدي حارس مرمى الدوراويش.





وحصل محمد هاشم مدافع الإسماعيلي على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء بعد تدخله القوي مع محمد شريف لم يتردد حكم اللقاء إبراهيم نور الدين في احتسابها ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي نفذها محمد مجدي أفشة من فوق الحائط لكن محمد مجدي حارس الدراويش حولها إلى ركلة ركنية ببراعة.





وفي الدقيقة 59 حصل محمد شريف على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى لينفذها محمد أفشة داخل منطقة الجزاء ليبعدها الدفاع وتصل لأليو ديانج على حدود المنطقة الذي سدد الكرة قوية لكنها ذهبت في أحضان محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.





ومع حلول الدقيقة 68 حصل محمد شريف على ركلة جزاء بقرار من إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، بعد عرقلة من محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي والتأكد من تقنية الفيديو المساعد "فار" ليسددها بدر بانون داخل الشباك معلنا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.





وحصل أحمد رمضان بيكهام على البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء بعد تدخل قوي مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 76.





وقام دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي بإجراء 5 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 77 بإشراك كلا من عمر الوحش وأحمد مدبولي وزياد طارق وبينسون شيلونجو، ليرد عليه موسيماني بإشراك رامي ربيعة بدلا من محمد مجدي أفشة وصلاح محسن بدلا من محمد شريف.





وفي الدقيقة 88 مرر مروان محسن الكرة برأسه لتصل إلى صلاح محسن الذي انطلق من الخلف ونجح في إيداع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر لتمر الدقائق المتبقية من هذا اللقاء دون جديد وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.



