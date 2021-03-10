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مانشستر يونايتد يفقد 6 لاعبين ضد ميلان في الدوري الأوروبي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
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أكد النروجيي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن المهاجم ماركوس راشفورد سيغيب عن ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام ميلان، بسبب إصابة في الكاحل، بينما توجد شكوك بشأن مشاركة المهاجم إدينسون كافاني.

ويعاني يونايتد من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، حيث لا يزال لاعب الوسط بول بوغبا بعيداً عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، وكذلك الثنائي دوني فان دي بيك وخوان ماتا.

وقال سولشار للصحافيين قبل مباراة غد الخميس: "راشفورد لم يتدرب اليوم، بطبيعة الحال أنا متفائل، لكني أعتقد أنه سيغيب عن مباراة الغد، وقد لا يشارك الأسبوع المقبل أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لست متأكداً مما إذا أي لاعب سيعود من الإصابة، ديفيد (دي خيا) ودوني (فان دي بيك) وخوان (ماتا) لن يشاركوا، وإدينسون ربما يشارك، لكن راشفورد سيغيب، سنخوض المباراة بتشكيلة مشابهة لمباراة الأحد، (في الفوز على مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد الماضي)".

وحصل دي خيا على إجازة بعد مولد طفله الأول، بينما ينوب عنه في المرمى الحارس دين هندرسون.

وأثار والد كافاني تكهنات بشأن رحيله أمس الثلاثاء، عندما قال إن المهاجم القادم من أوروغواي لا يشعر بالراحة في إنجلترا، ويريد العودة إلى أمريكا الجنوبية، خاصة بعد إيقافه 3 مباريات بسبب تعليق على إنستغرام استخدم فيه عبارات مسيئة.

ومع ذلك قال سولشار إن كافاني، الذي وقع عقداً لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر، كان "يركز على عودته للملاعب"، حيث يتعافى من كدمة.

وقال سولشار عن المهاجم البالغ عمره 34 عاماً: "من معرفتي السيئة باللغة البرتغالية ولغته الإنجليزية الأفضل، فهو فخور للغاية باللعب لمانشستر يونايتد، إنه سيبذل قصارى جهده دائماً، فيما يتعلق بما بعد هذا الموسم فلم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

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