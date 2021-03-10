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ارتفاع معظم مؤشرات البورصات الأوروبية بالختام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
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ارتفعت معظم مؤشرات البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأسواق العالمية.


وارتفعت أسهم شركات المواد الكيميائية بنحو 1.8 بالمائة، في حين تراجع قطاع المرافق بنحو 1.6 بالمائة.

وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع ارتفاع نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، حيث قفز "داو جونز" إلى مستوى قياسي جديد، بعد بيانات التضخم.

ومن ناحية أخرى، يترقب المستثمرون الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب الأمريكي بشأن حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في وقت لاحق من اليوم على أن يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس جو بايدن نهاية الأسبوع.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 422.11 نقطة، بينما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 6725.6 نقطة.

في حين ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة إلى 14540.2 نقطة، وهو مستوى قياسي، وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 إلى 5990.5 نقطة.

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