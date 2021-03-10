مقطع فيديو و4 شهود.. دلائل قادت "المتحرش بطفلة المعادي" للجنايات

أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادي، استنادًا على شهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.



وعليه أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، إلى المحاكمة.



وتبين من التحقيقات أن المتهم تحيّل على الطفلة لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

