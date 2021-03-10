Advertisements

مقطع فيديو و4 شهود.. دلائل قادت "المتحرش بطفلة المعادي" للجنايات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادي، استنادًا على شهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وعليه أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، إلى المحاكمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تحيّل على الطفلة لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ نصف ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يضرب شباك الإسماعيلي بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين