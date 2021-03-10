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عبد الحفيظ: هدف صلاح محسن هو الشيء الأجمل أمام الإسماعيلي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه حقق الأهم في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي وهو الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب وعودة صلاح محسن والهدف الذي سجله وهو الشئ الأجمل في اللقاء".

وتابع :"كان لدينا حرص بعدم الدفع بأيمن أشرف في مباراة اليوم بعد شعوره بألام بعض الشئ وفضلنا عدم المجازفة به".

وزاد :"مباراة اليوم للنسيان ولكن أحلى ما فيها هو المكسب والحصول على النقاط الثلاث".

وواصل :"غدا الفريق سيخوض مرانه دون راحة ثم بعد ذلك يحصل الجمعة على إجازة ويوم السبت سنخوض المران قبل السفر إلى الكونغو".

وأشار :"سنذهب إلى الكونغو بإصرارنا وعزيمتنا وإن شاء الله واثقين في العودة بالنتيجة التي نريدها".

وأوضح :"وضعنا نفسنا في مثل هذه الظروف أكثر من مرة ومن اليوم وحتى يوم الثلاثاء همنا الأول هو الفوز أمام فيتا كلوب".

وعن الأنباء التي ربطت الأهلي بالتعاقد مع بعض اللاعبين قال :"هناك بعض الأمور الغير طبيعية وهو الحديث عن الصفقات في مثل هذا التوقيت وهو موضوع لا يزال أمامه 7 أشهر".

وأكمل :"نغلق صفحة مباراة اليوم ونركز في المباراة المقبلة أمام فيتا كلوب المقبلة يوم الثلاثاء وسنستيعد طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف وإن شاء الله يكونوا معانا في الكونغو".

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