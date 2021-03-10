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فاروق حسني: توليت إدارة قصر ثقافة الأنفوشي بعد تخرجي بعام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن أعماله الفنية كانت ملفتة ودفعت كافة وزراء الثقافة لزيارته، موضحًا أنه تم اختياره مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي رغم تخرجه بعد المنصب بسنة فقط.

وكشف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، عن الحوار الذي دار بينه وبين سعد كامل مهندس القصور الثقافية لإخباره بتعيينه مديرًا لقصر ثقافة الأنفوشي، قائلًا: "أخبرته بأنني ما زلت صغيرًا ويوجد أشخاص أكبر مني سنًا في القصر فرد عليا بأن الوزراء في اليابان يتولون المناصب وهم شباب".

وواصل: "قلت لسعد كامل أن هفكر وخلال ركوبي القطار إلى الإسكندرية قلت لنفسي أنا هدير منظومة وليس أشخاص"، متابعًا: "عندما وصلت للقصر قابلني العامل حافيًا ووجدت الكراسي ممزقة والخزينة مفتوحة.. وأدركت بعد ذلك بأن ثلاثة هم من فعلوا ذلك".

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