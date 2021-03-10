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عاجل - مبابي يدك حصوم برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
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سجل كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الأول لفريقه أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 30 من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة على لونجليه مدافع برشلونة بعد عرقلته للأرجنتيني ماور إيكاري وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو التي أكدت تدخل لاعب البرسا على مهاجم الفريق الباريسي، سددها مبابي بعد ذلك بنجاح في شباك تير شتيجن.

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مبابي برشلونة باريس

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