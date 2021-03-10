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الصحة تُعلن عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الصحة عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق صحتي لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي:

http://onelink.to/yjc3nj

وأشارت الصحة أنه تم ولله الحمد تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الإنتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كوررنا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبةً بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدةً أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ودعت الجميع للتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة عن لقاح كورونا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة حمله التطعيم الصحة السعودية التطعيم ضد كورونا

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