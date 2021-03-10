في عيد زواجه.. محمد رحيم : أنوسة حبيبة القلب ورفيقة الروح

احتفل الملحن محمد رحيم بعيد زواجه الثالث، على أنوسة كوتة مدربة الأسود، على طريقته الخاصة، حيث حرص على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة من خلال تورتة مبطوع عليها صورة من حفل الزفاف.

وأعرب "رحيم" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن حُـبّه لزوجته قائلاً :"أنوسة حبيبة قلبي، ورفيقة الروح، وأتمنى أن نعيش مع بعضنا طول العمر، ومن أجمل الصدف إن عيد جوازي من الإنسانة اللى بحبها يوافق ليلة (الإسراء والمعراج)، ربنا يحفظها ويبارك فيها ويخليها ليَّ وعيد زواج سعيد .. وربنا يجعلنا دائماً مع بعض".

وعلى الجانب الآخر يستعد "محمد رحيم" لطرح أدعية دينية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن أنوسة كوتة هي أصغر مدربة حيوانات مفترسة، وحصلت على جائزة "أفضل فنان" بالمهرجان العالمى لفنون السيرك "المستر"، لتصبح أول مدربة حيوانات مفترسة فى مصر والعالم العربى، كما أنها نجل مدرب الأسود مدحت كوتة، وجدتها الراحلة محاسن الحلو مدربة الأسود الشهيرة.